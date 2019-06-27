محدث.. الدولار الأمريكي يستقر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية وفي انتظار قمة مجموعة العشرين.

وأكدت بيانات اقتصادية اليوم نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 3.1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 أسابيع.

ويأتي أداء العملة الأمريكية بالتزامن مع تراجع التوترات قبيل مجموعة دول العشرين المقرر أن تبدأ غداً الجمعة وتستمر حتى يوم السبت وسط آمال قوية بإحراز تقدماً في الأوضاع التجارية.

ويركز المستثمرون على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بإبرام صفقة مع نظيره الصين شي جين بينغ من عدمه على هامش قمة العشرين.

وفي الفترة الماضية وحتى مطلع هذا الأسبوع، كان الدولار الأمريكي تعرض لضربة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو 6 أشهر على خلفية النظرة الحذرة من الفيدرالي لكنه تعافي قليلاً مع تعليقات جيروم باول التي أضافت عدم يقين حول مسألة خفض الفائدة بالاجتماع المقبل.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1365 دولار.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07 بالمائة مسجلاً 107.85 ين، في حين تراجع بنسبة 0.1 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لترتفع العملة البريطانية إلى 1.2709 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولارالأمريكي-الفرنك السويسري)، فاستقر عند 0.9779 فرنك.

وخلال نفس الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية استقر عند 96.196.