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"الكثيري" تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض

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"الكثيري" تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض "الكثيري" تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك الرياض.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن الاتفاقية تتضمن زيادة قيمة التسهيلات من 3 ملايين ريال إلى 4 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن فترة التسهيلات تمتد  إلى 12 يونيو / حزيران 2021، وقابلة للتجديد لمدد أخرى.

ونوهت إلى أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

وقالت إن هذه التسهيلات ترفع إجمالي التسهيلات الممنوحة من بنك الرياض للشركة إلى 10.52 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك، ولا تتضمن أية أطراف ذات علاقة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي "الكثيري"، في أبريل نيسان الماضي، على زيادة رأسمال الشركة 20 بالمائة، إلى 45.2 مليون ريال، من خلال منح أسهم مجانية.

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