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تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 3.1% خلال الربع الأول

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تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 3.1% خلال الربع الأول تأكيد نمو الاقتصاد الأمريكي 3.1% خلال الربع الأول

مباشر: تأكد تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع خفض تقديرات إنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي بالأرقام النهائية، مقابل نمو بنحو 2.2 بالمائة والمسجل في الربع الأخير من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 3.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.

وتتوافق هذه القراءة النهائية مع التقديرات الثانية الصادرة في أواخر الشهر الماضي لكنها أقل من الأرقام الأولية والتي كانت ترى وتيرة النمو عند 3.2 بالمائة.

وتعكس أرقام النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بالأرقام النهائية مراجعات بالرفع للاستثمارات الخارجية الثابتة والصادرات والإنفاق الحكومي المحلي وإنفاق الولايات وكذلك الاستثمارات الثابتة المحلية.

ويقابل هذه التعديلات مراجعات بالخفض لنفقات الاستهلاك الشخصي (لتنمو 0.9 بالمائة في الربع الماضي على أساس سنوي مقابل التقديرات السابقة والبالغة 1.3 بالمائة) واستثمارات المخزونات، وفقاً للبيانات.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر إنفاق المستهلكين (معبر عن التضخم) خلال الربع الأول من 2019 على أساس سنوي تم مراجعته بالرفع في القراءة الثالثة إلى 0.5 بالمائة بدلاً من 0.4 بالمائة المسجلة في التقديرات الثانية ومقارنة مع 1.5 بالمائة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.204.

مباشر (اقتصاد)

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