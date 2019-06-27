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تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين لطرف ذو علاقة

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تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين لطرف ذو علاقة تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين لطرف ذو علاقة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التفيذيين السنوية باسم البنك العربي الوطني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27/06/2019م تاريخ اعلان الترسية 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 موضوع العقد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين تاريخ توقيع العقد 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 قيمة العقد بلغت القيمة الإجمالية للعقد 400,000 ريال سعودي (بدون ضريبة القيمة المضافة) تفاصيل العقد تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين باسم البنك العربي الوطني مده العقد اثنا عشر شهرًا ابتداءً من تاريخ 01/07/2019م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيظهر الأثر المالي لهذه الوثيقة في النتائج المالية لعام 2019م أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة في العقد باعتبارهما ممثلي البنك العربي الوطني الوطني في مجلس إدارة الشركة معلومات اضافية تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية

مباشر (اقتصاد)

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