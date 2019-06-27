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إعلان الشركة السعودية للأسماك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

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إعلان الشركة السعودية للأسماك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) إعلان الشركة السعودية للأسماك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
1.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م، والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على تحديث لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق).

6.التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات (مرفق).

7.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

8.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

9.التصويت على سياسة تعارض المصالح (مرفق).

10.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي ( عضو مستقل) في عمل منافس للشركة (مرفق)

11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

مباشر (اقتصاد)

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