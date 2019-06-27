يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقد تأمين مع طرف ذو علاقة

تفاصيل الإعلان يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تامين مسؤولية أعضاء مجلس الادارة والمسؤولين التنفيذيين والتي سبق اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 27 مارس 2019 م باشتراك تأميني سنوي مجموعه 400,000 ريال سعودي لصالح شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني حيث تم قبول عرض الشركة بتاريخ 24/10/1440 هـ الموافق 27/06/2019 م ، مدة الوثيقة المذكورة ستكون سنة واحدة تجدد حسب الاتفاق ابتداء من تاريخ 01/07/2019 م ،ولعضوي مجلس الإدارة روبير عيد و نزار التويجري مصلحه مباشره بالوثيقة باعتبارهما ممثلين للبنك العربي الوطني في مجلس ادارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني، ويؤكد البنك ان الوثيقة ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيليه.

مباشر (اقتصاد)