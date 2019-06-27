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اعلان شركة الكثيري القابضة عن الحصول على موافقة بنك الرياض على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية

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اعلان شركة الكثيري القابضة عن الحصول على موافقة بنك الرياض على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية اعلان شركة الكثيري القابضة عن الحصول على موافقة بنك الرياض على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض وزيادة قيمة التسهيلات من 3,000,000 ريال سعودي إلى 4,000,000 ريال سعودي على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 الجهة الممولة بنك الرياض قيمة التمويل 4,000,000 ريال سعودي بعد إضافة 1,000,000 ريال سعودي لقيمة التسهيلات. مدة التمويل تمتد فترة التسهيلات إلى 12-06-2021م وقابلة للتجديد لمدد أخرى. الضمانات المقدمة مقابل التمويل اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك. الهدف من التمويل الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى. أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة معلومات اضافية وبهذه الزيادة يصبح إجمالي التسهيلات الممنوحة من بنك الرياض للشركة بقيمة 10,521,000 ريال سعودي

مباشر (اقتصاد)

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