تراجع تفاؤل الشركات الأمريكية الصغيرة ومتوسطة الحجم لأدنى مستوى بعقد

مباشر: تراجعت الثقة الاقتصادية بين المديرين التنفيذين للشركات الأمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم لأدنى مستوى في نحو عقد من الزمان خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن "فيستاج" لقياس ثقة المديرين التنفيذين، اليوم الخميس، أن المؤشر تراجع 3.2 نقطة خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 88.4 نقطة.

وتعتبر الأرقام المسجلة بالربع الجاري هي أدنى قراءة منذ الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2009.

وقال 31 بالمائة من المستجيبيين للمسح خلال الثلاثة أشهر من أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن إن الظروف الاقتصادية قد تحسنت مؤخراً وهو أقل من النسبة البالغة 64 بالمائة في الفترة المماثلة من عام 2018.

في حين أن 13 بالمائة فقط يتوقعون أن تشهد فترة الإثنى عشرة شهراً المقبلة تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، بينما يرى 35 بالمائة أن الوضع سيزداد سوءًا في العام المقبل.

ويتضمن المسح ردود من 1463 مديراً تنفيذياً خلال الفترة من 3 إلى 10 يونيو/حريزان الجاري.

وتتناقض تقديرات مسح "فيستاج" مع أشهر من التحسن في مؤشر ثقة الشركات الصغيرة بالولايات المتحدة والذي وصل إلى أعلى مستوى في 7 أشهر خلال مايو/آيار الماضي.