أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الداخلية التونسية: استشهاد عنصر أمن إثر انفجار شارل ديغول

Google+ Print
الداخلية التونسية: استشهاد عنصر أمن إثر انفجار شارل ديغول الداخلية التونسية: استشهاد عنصر أمن إثر انفجار شارل ديغول

مباشر: أعلنت وزارة الداخلية التونسية استشهاد عنصر أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين إثر الانفجار الانتحاري بشارع شارل ديغول بالعاصمة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الوحدات الأمنية على أهبة واستعداد تام للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس من أمن واستقرار البلاد.

وأعلنت الداخلية عن وقوع انفجارين صباح اليوم الخميس، بشارع شارل ديغول وقبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وأوضحت، أن شخصاً أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة في الساعة 10.50 صباحاً.

وأضافت الداخلية، أن العملية لم تسفر إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عنصري أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيان آخر، أشارت الوزارة، إلى أن شخصاً أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في الساعة 11.00 صباحاً.

وأوضح البيان، أن العملية أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ترشيحات:

عاجل.. الداخلية التونسية تعلن وقوع انفجارين انتحاريين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية