الداخلية التونسية: استشهاد عنصر أمن إثر انفجار شارل ديغول

مباشر: أعلنت وزارة الداخلية التونسية استشهاد عنصر أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين إثر الانفجار الانتحاري بشارع شارل ديغول بالعاصمة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الوحدات الأمنية على أهبة واستعداد تام للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس من أمن واستقرار البلاد.

وأعلنت الداخلية عن وقوع انفجارين صباح اليوم الخميس، بشارع شارل ديغول وقبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وأوضحت، أن شخصاً أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة في الساعة 10.50 صباحاً.

وأضافت الداخلية، أن العملية لم تسفر إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عنصري أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيان آخر، أشارت الوزارة، إلى أن شخصاً أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في الساعة 11.00 صباحاً.

وأوضح البيان، أن العملية أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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