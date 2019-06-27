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السبسي يتعرض لأزمة صحية حادة ونقله إلى المستشفى العسكري

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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

القاهرة — سبوتنيك. ونقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية.

وقالت الوكالة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، نقلا عن بلاغ للرئاسة: "تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.

وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.

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