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باحث سعودى يشبه علاقة أردوغان بالإخوان بـ"النياحة على الميت"

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باحث سعودى يشبه علاقة أردوغان بالإخوان بـ"النياحة على الميت" باحث سعودى يشبه علاقة أردوغان بالإخوان بـ"النياحة على الميت"

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شبه الكاتب السعودى ياسين سالم الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامية العلاقة بين الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بجماعة الإخوان الإرهابية بالنياحة على الميت، مؤكدا أن هذا التشابه هو الحاصل بالفعل.
وأضافت "سالم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"جماعة الاخوان ماتت ونياحه رجب طيب اردوغان هذه آخر ورقة يستخدمها ولكنه لو كان ذكي لما شغل نفسه بجماعة محظورة ولكن أراد الله أن يفضحه حيث تاريخ ودعمه للجماعات الإرهابية".
وتابع :"كل إنسان عاقل وصاحب حكمة ودراية ويريد مصلحة بلده ولو كان له ميول  سياسية ولكنه يفترض أن ينظر لمصلحة شعبه التركي...

الموجز

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