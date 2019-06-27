أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مستشار الجيش الليبي: السراج يمثل غطاء لحركات إرهابية يعرفها المجتمع الدولي ودول الإقليم

Google+ Print

وأشار إلى برنامج "عالم سبوتنيك" على أثير راديو "سبوتنيك"، أن "المعارك متوقع فيها كر وفر لكن الأساس أن الهدف لم يتغير وهو تحرير طرابلس من العصابات الإجرامية الإرهابية والإخوانية التي تحركها دويلة قطر وتركيا".

© flickr.com / Ben Sutherland

وأوضح أن "الجيش عرض التفاوض مع أي سياسي لكن من يحمل السلاح فلا مكان له في المشهد السياسي الليبي".

وأكد عبد الكريم أن "القوات المسلحة ستقوم بتأمين أي نشاط شعبي سياسي بكافة الاتجاهات والأطياف بعد تحرير طرابلس مباشرة من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المتحالفة معها وتنظيم القاعدة وحركة الإخوان واجتثاثهم من هناك".

وعن إمكانية العودة للحل السياسي في ظل الشد والجذب واستمرار العمليات العسكرية، لفت إلى أن "مَن نقاتلهم ليسوا أطرافا سياسية هؤلاء مجرمون وقتلة".

وأوضح عبد الكريم أن "الغطاء السياسي الذي يمثله السيد فايز السراج هو غطاء لحركات إرهابية يعرفها المجتمع الدولي ودول الإقليم".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم

آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم

صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة

صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة