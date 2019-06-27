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إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني

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إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني

وجاء على حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "دولة إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني بإجراء الحوارات علانية مع صحفيين إسرائيليين، وتعرب إسرائيل عن امتنانها للكلمات الإيجابية التي عبر عنها معالي الوزير في المقابلات مع الإعلام الإسرائيلي، مما يبعث الأمل في توثيق العلاقات الثنائية ومستقبل سلمي لمنطقتنا".

​وأجرى وزير الخارجية البحريني، لقاء تلفزيونيا مع قناة "13" الإسرائيلية، وهو ما يعد أول لقاء له مع قناة إسرائيلية، وكذلك مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

وزير الخارجية البحريني للإعلام الإسرائيلي: "أردنا دوما حل النزاع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي، لكن كنا دوما نفقد التواصل، كنا دائما نتحدث مع الجميع حول العالم عدا الحديث مباشرة مع الجمهور الإسرائيلي عبر القنوات الإسرائيلية أو وسائلهم الإعلامية وصحفهم، واعتقد أن هذا كان من المفترض حدوثه منذ زمن طويل ولا نريد تفويت هذه الفرصة هنا في هذه الورشة المهمة".

​اعتبر الوزير الخليجي أن انعقاد "ورشة البحرين"، مثلها مثل زيارة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات إلى القدس عام 1977، لأنها ساعدت على تمهيد الطريق إلى اتفاقات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات ما بين وإسرائيل.

وقال:

"إذا نجحنا وبنينا عليها وجذبنا الانتباه إليها، أعتقد أنها ستكون ثاني أهم محرك للأحداث في تاريخ الشرق الأوسط".

وتابع بن أحمد: "على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة… وهي باقية بالطبع".

وأضاف: "لمن كان يقدم السلام أو مبادرة السلام؟ أعتقد أننا قدمناها إلى دولة تدعى دولة إسرائيل في المنطقة، ولم نعرضها على جزيرة بعيدة أو دولة بعيدة".

SputnikNews

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