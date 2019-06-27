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صحيفة: مقتدى الصدر يبدأ زيارة إلى إيران

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وقال المصدر في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدأ زيارة عائلية وليست رسمية إلى إيران ً قادما من النجف" مشيرا إلى أنها "قد تشهد عقد لقاءات مع مسؤولين ايرانيين لكن لا شيء حتمي بهذا الخصوص حتى الآن".

© AP Photo /

وكانت آخر زيارة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى إيران قد جرت قبل 3 أعوام وتحديدا في مايو/أيار 2016، وأجرى الصدر قبلها وبعدها عدة زيارات عائلية إلى لبنان أيضا.

وكان مقتدى الصدر، حذر من عدم تأجيج الحرب بين إيران والولايات المتحدة وزج العراق فيها.

وقال الصدر بيان: "أنا لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأميركي".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما"، مشيرا إلى ضرورة أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بزج العراق في الحرب. مشددا "إن لم تكن للعراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية للعراق".

وشدد على أن العراق وشعبه لا يتحملان حرباً، مؤكداً الحاجة إلى السلام والإعمار، وأن أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي.

SputnikNews

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