وزير الطاقة الروسي: أوبك وحلفاؤها قد يتوصلون لاتفاق بشأن الإنتاج

مباشر: يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن منظمة أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط قد يتوصلون إلى اتفاق عندما يجتمعون لمناقشة مستويات إنتاجهم العالمي من الخام في فيننا.

وقال نوفاك في تعليقات للمراسلين نقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، إنه لا يزال يعقد محادثات مع شركات النفط الروسية بشأن اتفاقية إنتاج النفط.

وأضاف أنه يخطط للقاء وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح في قمة مجموعة دول العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن تكون محادثات فيينا صعبة، قال الوزير الروسي إنه يعتقد أنه من المؤكد سيتم التوصل إلى اتفاق وأنه سيكون هناك قرار عام موحد.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وأعضاء من خارج أوبك في فيينا الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقية خفض الإنتاج التي تنتهي بحلول نهاية هذا الشهر.