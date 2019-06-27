كم عاصمة عربية بين أغلى المدن بالعالم؟

من: محمود جمال

دبي- مباشر: في تصنيفها للمدن الأكثر غلاء في العالم للعام 2019، بيّنت شركة "ميرسر" المتخصصة باستشارات الموارد البشرية، أن إمارتي دبي وأبوظبي حلتا بالمركزين الأول والثاني على التوالي ضمن قائمة المدن الأكثر غلاء بالشرق الأوسط.

وقال خبراء لـ"مباشر" إن ارتفاع الأسعار بمنطقة الشرق الأوسط يعد في إطار الأمور الطبيعية والذي يتماشى مع الزيادة العالمية للأسعار.

وأرجع رئيس دراسات التوظيف لدى "ميرسر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الارتفاع إلى الأداء القوي للدولار مقابل اليورو.

وأوضح تيد رفول، أن تصنيف الدول ذات العملات المرتبطة بالدولار ارتفع وفي مقدمتها الدرهم.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وأكد رفول بقوله إن دولة الإمارات على الرغم من ارتفاع الأسعار بها حالياً إلا أنها ما تزال موقِعاً جذاباً للوافدين بفضل التعويضات عالية التنافسية وانخفاض أسعار العقارات.

وقال إن الدولة تتميز بمعايير السلامة العالية والاقتصاد القوي، وسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 2.2٪ في الربع الأول من العام 2019.

وأحرز الاقتصاد الإماراتي غير النفطي نمواً بنسبة 1.6 بالمائة في العام ذاته، وتعكس زيادة تكاليف المنتجات والخدمات الأداء الإيجابي للاقتصاد خلال تحوّله من الاعتماد على النفط والغاز واستمراره في النضج.

ووفقاً للدراسة، حلّت العاصمة السعودية الرياض ثالثاً عربياً، وفي المرتبة الـ 35 عالمياً.

وذكرت الباحثة الاقتصادية شيماء أحمد لـ"مباشر" أن الضريبة الانتقائية التي طبّقتها السعودية بين العوامل التي أدت إلى تصنيف الرياض المرتفع عربياً في تلك القائمة.

وحلّت العاصمة اللبنانية بيروت بالمرتبة الرابعة عربياً وفي المرتبة الـ 53 عالمياً، وتلتها العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة الخامسة عربياً، والـ 57 عالمياً، وجيبوتي في المرتبة السادسة عربياً والـ 59 عالمياً.

وجاءت العاصمة الأردنية عمان بالمرتبة السابعة عربياً والـ 75 عالمياً، تلتها مدينة جدة السعودية بالمرتبة الثامنة عربياً والـ 100 عالمياً، ثم مسقط بالمرتبة التاسعة عربياً التي احتلت المركز 102.

وحلت العاصمة المغربية الرباط في المرتبة العاشرة عربياً والمركز 160 عالمياً، وتبعتها القاهرة بالمرتبة الحادية عشرة عربياً والـ 166 عالمياً، فيما حلت الجزائر بالمركز 184، ثم نواكشوط بالمركز 192.

ويعتمد التصنيف على العديد من العوامل مثل استقرار سوق العقارات السكنية، والتضخّم في مصاريف الخدمات، والبضائع.

وتوضّح شيماء أحمد أن سبب تصنيف القاهرة كأرخص مدينة بالشرق الأوسط يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه منذ تحرير سعر صرفه نهاية عام 2016، وهو السبب الذي يجلعها رخيصة جداً لمن يتعامل بالعملة الأجنبية.

وتتوقع شيماء أن يستمر تصنيف القاهرة المنخفض بسبب اعتماد الدولة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي ودول أخرى.

أغلى المدن عالمياً

وعالمياً، احتلت هونغ كونغ المركز الأول عالمياً وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما حلت العاصمة اليابانية طوكيو في المركز الثاني، وتلتها سنغافورة، ثم العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وفي المركز الخامس حلت أول مدينة أوروبية، وهي زيوريخ السويسرية، وتبعتها شنغهاي الصينية ثم عشق أباد التركمانستانية، فالعاصمة الصينية بكين.