سفير السعودية باليابان: المملكة بقيادة الملك سلمان تعيش حراكاً إصلاحياً

الرياض – مباشر: قال سفير العاهل السعودي لدى اليابان، إن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيش حراكاً إصلاحياً غير مسبوق، قفز بمكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية العالمية إلى مراتب عالمية متقدمة.

وأضاف ال نايف بن مرزوق الفهادي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الإصلاحات الشاملة التي شهدتها السعودية مؤخراً وخاصة الاقتصادية أسهمت بقوة في تعزيز صورة المملكة عالمياً ورفع مستوى تأثيرها في المحافل الدولية.

وأوضح الفهادي، أن الاهتمام العالمي الكبير حيال مشاركة المملكة في قمة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد رغبة المجتمع الدولي في التعامل مع المملكة بوصفها شريكاً قوياً يملك العديد من الفرص والمجالات الجاذبة.

وأكد، أن مشاركة المملكة في هذه القمة العالمية فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الاستثمارات الأجنبية.

وبين السفير السعودي باليابان، أن ولي العهد عبر رؤية المملكة 2030 قاد العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يحقق تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، إضافةً إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ودعم الحلول والمبادرات لمعالجتها.

وأشار الفهادي، إلى أن القمة العالمية تعقد في وقت نجحت فيه المملكة بالتقدم في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، وحصلت على المرتبة الـ 26، متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة من مجموعة دول العشرين، الأمر الذي يعكس التطور الاقتصادي الذي تشهده.

ولفت، إلى أن انعقاد قمة مجموعة دول العشرين في دولة اليابان الصديقة تكتسب أهمية خاصة كونها أحد أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ وثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.

ووصل ولي العهد السعودي، وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

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