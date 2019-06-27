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منصّة "نون أكاديمي" تجمع 32.2 مليون ريال بأول جولة استثمارية

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منصّة "نون أكاديمي" تجمع 32.2 مليون ريال بأول جولة استثمارية منصّة "نون أكاديمي" تجمع 32.2 مليون ريال بأول جولة استثمارية

الرياض- مباشر: أعلنت "نون أكاديمي"، المنصّة المتخصصة في مجال التعليم الالكتروني بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عن إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة 32.2 مليون ريال سعودي (8.6 مليون دولار).

وقالت في بيان، إن الجولة قادها كلٌ من صندوق “رائد فنتشرز”، وصندوق STV، وشهدت مشاركة “العصامية للاستثمار”، بالإضافة لعدد من المستثمرين الأفراد من بينهم المؤسس الشريك لشركة “كريم” عبد الله إلياس، وعبد الرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، والمستثمر السعودي مازن الجبير، وحظيت بدعم الشركة للاستثمار الجريء” (SVC).

وتمثل هذه الجولة أول زيادة في رأس المال للشركة من قِبَل مؤسسات استثمارية، وأكبر زيادة لرأس المال في قطاع منصات التعليم الالكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتزم “نون أكاديمي” توظيف التمويل الجديد في مواصلة بناء فرقها الهندسية وتطوير المنتجات، ومضاعفة النمو في أسواقها الحالية، وإطلاق خدماتها في أسواق جديدة.

تأسست منصة “نون أكاديمي” عام 2013 على يد محمد الضلعان وعبدالعزيز السعيد.

وتحوّلت خلال ستة أعوام من موقع الكتروني بسيط لمساعدة الطلاب على التحضير للاختبارات إلى منصّة تعلّم اجتماعية متكاملة تتيح للطلاب الدراسة مع زملائهم في مجموعات والتنافس مع بعضهم البعض، إلى جانب توفير منصّة للتعليم الخصوصي عبر الإنترنت حسب الطلب.

وفي المتوسط، يقضي الطالب الفعال أكثر من 55 دقيقة بالدراسة في اليوم الذي يستخدم فيه المنصة، أي ما يقارب أربع أضعاف المعدل المتوفر في قطاع التعليم التفاعلي عبر الانترنت والبالغ 14 دقيقة لكل يوم.

وتوفر المنصّة خدمات تعليمية مجانية وتتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي دون مقابل، وتتقاضى رسوماً لقاء خدمات الدروس الخصوصية المباشرة والمحتوى المتقدم.

وتركّز منصة "نون أكاديمي"، التي بلغ عدد مستخدميها حتى الآن مليوني طالب وأكثر من 1,500 مُدرّس معتمد، على مساعدة الطلاب في السعودية في المواد الدراسية، وعلى اجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي المُقدّمان من مركز قياس الوطني. ومؤخراً، توسعت “نون أكاديمي” جغرافيا لتخدم الطلبة في ، كأحد هم الأسواق العربية.

وبحسب شركة أبحاث السوق Metaari، وصل حجم تمويل قطاع التعليم التفاعلي عبر الانترنت على مستوى العالم إلى 16.3 مليار دولار في عام 2018، استحوذت الولايات المتحدة والصين على 76% منه.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التعليم التفاعلي عبر الانترنت إلى 252 مليار دولار بحلول عام 2020.

الجديد بالذكر أن فريق منصة “نون أكاديمي” يضم حالياً أكثر من 90 موظفاً في المملكة العربية السعودية ومصر والهند للاهتمام بالمسائل المتعلقة بتطوير التكنولوجيا والإدارة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى نحو 50 موظفاً يعملون بدوام جزئي لتطوير محتوى التطبيق.

مباشر (اقتصاد)

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