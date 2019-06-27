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وزير النفط العراقي يتوقع تمديد اتفاق "أوبك" بخفض الإنتاج

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وزير النفط العراقي يتوقع تمديد اتفاق "أوبك" بخفض الإنتاج وزير النفط العراقي يتوقع تمديد اتفاق "أوبك" بخفض الإنتاج

مباشر: توقع وزير النفط العراقي، اليوم الخميس، أن تمدد أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

وقال ثامر الغضبان، للصحفيين في لندن، وفقاً لما نقلته رويترز، إنه من المتوقع أن تُبقي أوبك على القيود لتظل على الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى أن شركة إكسون استكملت عملية إجلاء لموظفيها من حقل في جنوب العراق لأسباب أمنية.

وتابع: "العراق يعكف على صياغة رؤوس اتفاق بشأن صفقة جديدة للطاقة مع الشركة الأمريكية".

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن "أوبك" على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقيتها إلى ما بعد يونيو/حزيران، على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزءاً من اتفاقية الإنتاج.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري للشهر الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري تم خفضها بمقدار 100 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

وأشار تقرير الوكالة الشهري، إلى أن الطلب على النفط سجل ارتفاعاً بمقدار 250 ألف برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، وهي أقل زيادة سنوية منذ الربع الرابع لعام 2011.

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