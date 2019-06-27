ماكرون: باريس ليست بحاجة لخفض حصتها في "رينو"

مباشر: قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه ليس هناك حاجة لقيام الحكومة الفرنسية بخفض حصتها في شركة "رينو".

وتأتي تعليقات الرئيس الفرنسي بعدما صرح وزير المالية في البلاد بأنهم منفتحون على بيع أسهم من الشركة في أعقاب انهيار محادثات الاندماج بين صانعة السيارات وفيات كرايسلر.

وقال ماكرون خلال رحلته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد شيء في هذا الموقف يبرر تغيير مساهمة الدولة في رينو والتي ليس لها علاقة بشركة نيسان، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز".

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير صرح في أعقاب انهيار المحادثات بأن الحكومة قد تكون مستعدة لتقليص حصتها من أجل توطيد العلاقة مع نيسان.

وتملك الدولة الفرنسية حصة 15 بالمائة في صانعة السيارات رينو.

ودعا رئيس فرنسا إلى تعزيز وفورات التكاليف بين شركتي رينو ونيسان قائلاً إنه يتوقع تكامل متزايد بين الجانبين.

وأضاف أنه يتمنى أن تحافظ المجموعة على استقرارها مع التركيز على العناصر الأساسية.