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تقرير: رئيس الصين سيقدم لترامب شروط تسوية الصفقة التجارية

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تقرير: رئيس الصين سيقدم لترامب شروط تسوية الصفقة التجارية تقرير: رئيس الصين سيقدم لترامب شروط تسوية الصفقة التجارية

مباشر: أفاد تقرير حديث أن الرئيس الصيني شي جين بينغ من المتوقع أن يمد نظيره الأمريكي دونالد بالشروط التي ينتظر أن تلبيها الولايات المتحدة قبل تسوية الصراع التجاري.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين صينين، اليوم الأربعاء، أنه من بين الشروط التي تعدها بكين هي مطالبة الولايات المتحدة برفع الحظر المفروض على بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي تكنولوجيز.

وبحسب التقرير، فإن الصين تتوقع كذلك أن تقوم الولايات المتحدة بإسقاط كافة التعريفات عن السلع الصينية إضافة لوقف جهود دفع بكين لشراء مزيد من الصادرات الأمريكية.

وتخضع سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة لتعريفات أمريكية بقيمة 25 بالمائة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ في مدينة أوساكا اليابانية في عطلة هذا الأسبوع على هامش قمة مجموعة دول العشرين.

من جهة أخرى، حافظت وزارة التجارة الصينية على موقف ثابت تجاه الولايات المتحدة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، حيث قال المتحدث باسم الوزارة "قاو فنغ": نحن نحث واشنطن على وقف الضغوط والإجراءات العقابية على هواوي والشركات الصينية الأخرى.

مباشر (اقتصاد)

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