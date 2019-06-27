وزير التخطيط: روح الإصلاح الاقتصادي بالسعودية هو التنوع

الرياض – مباشر: قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن روح الإصلاح الاقتصادي تكمن في التنوع، وهو ما تسعى الحكومة إليه في المرحلة الحالية.

وأضاف محمد التويجري، وفقا لـ"العربية"، على هامش زيارة الوفد السعودي برئاسة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ2.5 بالمائة في 2019.

ولفت التويجري، إلى أنه لا يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي، واصفا إياها بالمحدودة.

وحافظ صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي، عند 1.8 بالمائة للعام الجاري 2019.

وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.1 بالمائة في 2020.

وأكد الوزير، أن برامج الرؤية والاستثمارات السعودية بالإضافة للمبادرات الداخلية والأتمتة سترفع من معدلات النمو للاقتصاد السعودي لهذا العام.

ولفت، إلى رغبة الكوريين بتعويض أي ضرر قد يلحق باقتصادهم جراء الحرب التجارية بين أميركا والصين، عبر الدخول للسوق السعودية بشكل أكبر.

وقال التويجري، إن الشركات الكورية موجودة في المملكة وتستثمر بشكل كبير، وأن الاتفاقيات مع كوريا أكبر دليل على نية البلدين في تطوير العلاقات التجارية.

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