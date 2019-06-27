شركة أبحاث: نظرة "محايدة" لشركات الرعاية الصحية بالسعودية..والمواساة الخيار الأفضل

الرياض ـ مباشر: حافظت شركة الجزيرة كابيتال على نظرتها "محايد" لشركات قطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن شركة المواساة خيارها الأفضل في القطاع.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الخميس، إن معظم خطط التوسع المعلنة انعكست في أسعار الأسهم ضمن التقييمات الحالية.

وتوقعت تفوق أداء المواساة ضمن أسهم القطاع، مع الأخذ في الاعتبار اتساع الهوامش، ووضعها الجيد فيما يتعلق بالذمم المدينة، وقوة المركز المالي.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية وارتفاع الإصابة بالأمراض، أدت إلى تغير أنماط المعيشة في ظل الانخفاض النسبي لتغطية الرعاية الصحية في المملكة إلى ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وتابعت: "اتخذت الحكومة عدة مبادرات مختلفة لتطوير هذا القطاع، منها؛ رفع ميزانية الرعاية الصحية الاجتماعية، وبناء المستشفيات وتقديم قروض لشركات القطاع بشروط تفضيلية وتشجيع الخصخصة".

وقالت الجزيرة كابيتال إن هذه الإجراءات من قبل الحكومة، تبشر بدعم جيد لشركات الرعاية الصحية على المدى الطويل.

وتوقعت أن يتم تلبية الطلب من خلال مجموعة الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن لدى معظم شركات الرعاية الصحية في القطاع الخاص خطط للتوسعة ستدخل حيز التنفيذ بحلول السنة المالية 2021.

ونوهت إلى أن ارتفاع تكلفة العمالة بسبب مبادرات توطين الوظائف والإصلاح التنظيمي وضغوط التشغيل والتسعير، تعتبر من أهم المخاطر السلبية في هذا القطاع.

وقالت الجزيرة كابيتال إن صافي ربح القطاع، انخفض بشكل كبير نتيجة التأثير السلبي من الشرق الأوسط ودله.

وتابعت: "تخطط الهيئة العامة للاستثمار في السعودية السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقديم دعم كبير للقطاع".

وأشارت إلى أن شركة المواساة تعتبر في وضع أفضل، حيث تتمتع بنسبة مواتية من صافي القروض إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة والاستهلاك والإطفاء.

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