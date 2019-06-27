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خلال شهر يوليو.. "قوى البرلمان" تناقش مشروع قانون شروط شغل الوظائف

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خلال شهر يوليو.. "قوى البرلمان" تناقش مشروع قانون شروط شغل الوظائف خلال شهر يوليو.. "قوى البرلمان" تناقش مشروع قانون شروط شغل الوظائف

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أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها أيام 7 و 8 و 9 يوليو المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
وأشار "المراغي"، إلي الأهمية الكبيرة لمشروع القانون لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة علي المجتمع، ومشروع القانون يلزم بإجراء تحليل المخدرات وضوابطه، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات، حتي لا يضر بمصلحة العمل.
وينص مشروع القانون علي...

الموجز

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