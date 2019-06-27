الكويت تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج لنهاية 2019

الكويت - مباشر: قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي إن موقف الكويت خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المزمع عقده مطلع الشهر المُقبل سيكون داعماً لتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الحالي لنهاية 2019.

وأكد خالد الفاضل لـ"كونا"، اليوم الخميس، أن الكويت تؤيد كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط مُعرباً عن أمله في أن يُسهم ذلك في استمرار تحسن العوامل الرئيسية بأسواق النفط لاسيما انخفاض الفائض بالمخزون العالمي لمستوياته الطبيعية.

وأشار الفاضل إلى التزام الكويت بشكل كامل بخفض إنتاجها طبقاً لحصتها المتفق عليها مُعرباً عن الأمل من جميع الدول المشاركة بالاتفاق الالتزام والتقيد بحصص كل منها.

وذكر أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج ستجتمع للنظر في تقرير وتوصية اللجنة الفنية المختصة بدراسة جميع العوامل المؤثرة على القرار والتي أبرزها المخاوف الحالية من إمكانية حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على نمو الطلب إضافة إلى نمو إنتاج بعض الدول من خارج (أوبك).

وسوف تعقد (أوبك) اجتماعها الوزاري رقم 176 مطلع يوليو/تموز بمقر المنظمة في فيينا لاتخاذ القرار المناسب حول اتفاق خفض الإنتاج الحالي والذي يسري مفعوله من مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 30 يونيو/حزيران الجاري، وسيتبع ذلك اجتماعاً وزارياً للمنظمة مع بقية الدول الـ 10 المنتجة من خارج (أوبك).

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