بوريس جونسون: احتمالات البريكست بدون صفقة "واحد مقابل مليون"

مباشر: قال المرشح المفضل لمنصب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن فرص مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون صفقة هي "واحد إلى مليون"، مكرراً تعهده بشأن تنفيذ البريكست بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار جونسون في جولة انتخابية، أمس الأربعاء، إلى أن فرص تنفيذ عملية الخروج بدون صفقة بعيدة.

وأرجع ذلك إلى أن هناك شعور جديد بين الزعماء في القارة الأوروبية والبرلمان البريطاني من أجل تمرير صفقة البريكست المنقحة.

وأضاف: من الهام الاستعداد لسيناريو البريكست بدون صفقة"، لكنه استبعد هذا الأمر قائلاً إن فرصته واحد مقابل مليون.

ويتنافس على منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لـ"تريزا ماي" وزيري الخارجية الحالي والسابق جيريمي هانت وبوريس جونسون، لكن الأخير هو الأوفر حظاً.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في الانتخابات التي سيتم حسمها يوم 23 يوليو/تموز المقبل معركة أمام مجلس العموم البريطاني بعد رفض صفقة ماي 3 مرات.