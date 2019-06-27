الجمارك السعودية: بدء تقديم الخدمات بمنفذ الرقعي بعد اكتمال الاشتراطات

الرياض – مباشر: قالت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، إنها بدأت العمل مع جميع الجهات العاملة في منفذ الرقعي بتقديم خدماتها لكافة العملاء من مستوردين ومصدرين وأفراد؛ وذلك بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة لافتتاحه وتشغيله.

وقام أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، يوم الأربعاء، بتدشين منفذ الرقعي الجديد.

وأضافت الجمارك، أن المرحلة القادمة ستشهد معها إنشاء وتطوير لجميع المنافذ البرية.

ويقع المنفذ على مساحة إجمالية تبلغ 1.33 مليون مترا مربعا، ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات وساحات أخرى للشاحنات، ومنطقة لفحص البضائع بمختلف أصنافها.

ويضم منطقة إدارية تضم 16 مبنى للجهات العاملة بالمنفذ، ومنطقة سكنية تضم 320 وحدة.

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