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ولي العهد السعودي يصل اليابان لحضور قمة العشرين

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ولي العهد السعودي يصل اليابان لحضور قمة العشرين ولي العهد السعودي يصل اليابان لحضور قمة العشرين

الرياض – مباشر: وصل ولي العهد السعودي، وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وتنعقد أعمال قمة مجموعة العشرين على مدار يومي الـ 28 و29 من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وتوجه الأمير محمد بن سلمان لليابان بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية استمرت يومين، وشهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات بين الشركات والكورية، وعلى رأسها أرامكو وهيونداي وإس أويل.

وغادر ولي العهد كوريا الجنوبية، صباح اليوم، وكان في مقدمة مودعيه وزير الدفاع الكوري.

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