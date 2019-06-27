أخبار عاجلة

محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

رسالة وداع من محمد بن سلمان

Google+ Print

وبحسب وكالة الأنباء ، قال ولي العهد للرئيس الكوري: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

© AP Photo / Etienne Oliveau

وتابع: "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامتكم".

وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، في سيئول، الأربعاء، 15 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار، لشركات كورية، لبدء أعمالها في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى الشراكة السعودي — الكوري، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية كوريا.

ومن جانبه قال سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إن زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تعد نقطة تحول تاريخية للعلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا أن كوريا ستتعاون مع المملكة لتحقيق النجاح لقمة الرياض لعام 2020.

وثمن الدور الرائد للمملكة في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية إضافة إلى دورها الرئيس في استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي وفي سوق الطاقة العالمي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة