ترند الموجز| تفاصيل فيديو إباحي هزّ الفراعنة..وكواليس عودة وردة بعد الاستبعاد..وتحديد بداية عيد الأضحى.. وموعد قمة الجزائر والسنغال الليلة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القصة الكاملة للفيديو الإباحي الذي أطاح بوردة.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’الفتاة المكسيكية‘‘ وأول تعليق لها.. وكواليس الاستبعاد والاعتذار.. والجبلاية تتراجع.. الكواليس الكاملة لعودة وردة للمنتخب بعد الاستبعاد، ومعهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، وموعد قمة الجزائر والسنغال اليوم.. والقنوات المجانية وترددها.. والتشكيل المتوقع.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القصة الكاملة للفيديو الإباحي الذي أطاح بوردة.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’الفتاة المكسيكية‘‘ وأول تعليق لها.. وكواليس الاستبعاد والاعتذار

بعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، ميريهان، من خلال إرساله رسائل لها عبر حسابها الخاص بإنستجرام، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لعمرو وردة، لاعب وسط المنتخب الوطني، نشرته عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا"، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

بداية الأزمة

ففي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، نشرت فتاة مكسيكية مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

استبعاد وردة

وبناء عليه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

أول تعليق من الفتاة المكسيكية

من جانبها، وجهت المكسيكية "جيوفانا" التى نشرت الفيديو المخل الذى تسبب في استبعاد وردة من المنتخب رسالة إلى منتقديها.

وقالت عارضة الأزياء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها لا تفهم أسباب هذه الانتقادات.

وأضافت جيوفانا: "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسياً بالعديد من النساء".

من هى جيوفانا؟

اسمها بالكامل "جيوفانا فال"، وهى عارضة أزياء مكسيكية، وحسابها موجود على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ عام 2014.

الحساب الخاص بالفتاة المكسيكية، نشر فى البداية عدد من المحادثات بينها وبين عمرو وردة، يطلب فيها منها مكالمته بالفيديو، بينما تصر الفتاة على الرفض.

ثم فجأة فجر الحساب المفاجأة بتسريب فيديو مدته 1 دقيقة و20 ثانية لعمرو وردة، تدعي أنه مكالمة جنسية.

استغلت الفتاة المكسيكية واقعة عمرو وردة في جذب المزيد من “لفلورز”، حيث نشرت عشرات من التغريدات الساخرة ضده مرة وأخرى تغريدات تكشف حبها لمصر والمصريين.

تضامن لاعب المنتخب مع وردة

بعد قرار استبعاد وردة، حدث نوع من التضامن معه من جانب زملائه في المنتخب، حيث رفع أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، عقب تسجبه هدفا في مباراة الكونغو، علامة 22، في إشارة إلى اللاعب المحترف في اليونان.

ثم تحدث قائد الفراعنة عن استبعاد وردة من المعسكر قائلا :”الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ويخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين في منتخب مصر ومثل المنتخب”.

وأضاف “هناك أشياء تخرج من أيد الواحد وسنقف بجواره وإن شاء الله القادم سيكون أفضل له، لكن نحن من نقوم بتكبير الأمور”.

وتابع المحمدي: “كل فرد وله حريته الشخصية والحمد لله على المكسب وتركيزنا كان على المباراة ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة”.

مساندة صلاح

بعد ذلك ساند محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، زميله المستبعد من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب صلاح تغريدات باللغة الانجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "يجب معاملة المرأة بأقصى درجات الاحترام. "لا" تعني "لا".. هذه الأشياء هي ويجب أن تظل مقدسة".

وأضاق: "أعتقد أيضا أن العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة".

وتابع صلاح: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية... نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف. التجنب ليس هو الحل".

اعتذار وردة

بعد ذلك قدم وردة، اعتذارا للجماهير المصرية والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين عن ما بدر منه من سوء سلوك.

ونشر لاعب الوسط فيديو علي صفحته الشخصية، يقدم فيه الاعتذار للجميع، قائلا: "بعتذر لأهلي وللاعبين والجهاز الفني والجماهير ومش عايز حد يزعل مني وبعتذر لأي حد زعلان مني ".

المكسيكية لم تكن الضحية الأولى

جدير بالذكر أن واقعة الفتاة المكسيكية سبقها، اتهام عارضة أزياء مصرية، تدعى ميريهان، لوردة، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة الأزياء، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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الجبلاية تتراجع.. الكواليس الكاملة لعودة وردة للمنتخب بعد الاستبعاد

كشفت تقارير إعلامية عن تراجع اتحاد الكرة المصري، عن استبعاد اللاعب عمرو وردة من بطولة أمم إفريقيا، عقب اتهامات التحرش التي تعرض لها مؤخرا، وانتشار فيديو مخل له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الإفريقى باستبعاد وردة من معسكر الفراعنة.

ومن المنتظر أن يصدر اتحاد الكرة قراره بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

ويأتي تراجع الجبلاية، بعد اعتذار اللاعب للجماهير المصرية والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين عن ما بدر منه من سوء سلوك.

ونشر لاعب الوسط فيديو علي صفحته الشخصية، يقدم فيه الاعتذار للجميع، قائلا: "بعتذر لأهلي وللاعبين والجهاز الفني والجماهير ومش عايز حد يزعل مني وبعتذر لأي حد زعلان مني ".

شقيق وردة يعلن عودته للمنتخب

وفي سياق متصل، أعلن زياد وردة، شقيق اللاعب عمرو عودة الأخير لمعسكر الفراعنة مرة أخرى، بعدما صدر قرارًا باستبعاده بسبب الفيديوهات والصور المنسوبة إليه .

وقال زياد، عبر خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "الحمد لله رب العالمين أخي عمرو وردة رجع المنتخب المصري وفي المعسكر الأن وسوف يكمل مشواره إن شاء الله في البطولة الأفريقية علشان جنبوا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبه وبتسانده".

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معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عيد الأضحى المبارك لعام 2019.

وقال المعهد في تصريحات لموقع "الوطن"، إن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

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موعد قمة الجزائر والسنغال اليوم.. والقنوات المجانية وترددها.. والتشكيل المتوقع

عشاق الكرة الإفريقية، على موعد مع مباراة نارية في السابعة من مساء اليوم، الخميس، حيث يواجه المنتخب الجزائري، نظيره السنغالي، على ملعب "الدفاع الجوي"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم.

وبدأ المنتخب الجزائري مسيرته في البطولة بالفوز 2/صفر على نظيره الكيني، كما تغلب المنتخب السنغالي على تنزانيا بالنتيجة نفسها.

ويتقاسم منتخبا السنغال والجزائر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

ويبحث الفريقان عن الفوز الثاني وضمان التأهل المبكر إلى دور الـــ16 بعيدًا عن نتائج الجولة الثالثة من المجموعة.

التشكيل المتوقع للجزائر

ويدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، رايس مبولحي في حراسة المرمى - عيسي ماندي - رفيق حليش - رامي بن سبعيني- محمد فارس- سفيان فيجولي - عدلان قديورة - مهدي عبيد - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز.

التشكيل المتوقع للسنغال

ومن المنتظر أن يدخل منتخب السنغال مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، إدوارد ميندي في حراسة المرمى - يوسف سابالي - كاليدو كوليبالي - شيخو كوياتيه - موسي واجو- بابا أليون نديياي - ساديو ماني - إدريسا جاي - كريبان دياتا - كيتا دياو.

القنوات الناقلة وترددها:

تذاع المباريات عبر قنوات beIN SPORTS المشفرة

القنوات هي :

beIN Max 1 / 2 / 3 HD Arabia

تردد قنوات beIN SPORTS

beIN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11547 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11585 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11623 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11642 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 12475 V 27500

NileSat 7°W – 12264 H 27500

NileSat 7°W – 12245 V 27500

كما تذاع البطولة مجانا على قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي عبر الحيز UHF 32

أيضا تذاع البطولة على قنوات مجانية على الأقمار الأجنبية الأوروبية

EuroSport 1 / 2 UK

Astra 28°E – 12148 H 27500

EuroSport 1 / 2 Portugal

Hispasat 30°W – 12399 H 27500

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12437 H 27500

Arena Sport HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena Sport HD

البلغارى 1.9 شرق

12380H30000

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