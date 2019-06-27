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9 نقاط تبرز تقدم مؤشرات حقوق الإنسان بمصر بالمؤتمر الدولى للتنمية المستدامة

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9 نقاط تبرز تقدم مؤشرات حقوق الإنسان بمصر بالمؤتمر الدولى للتنمية المستدامة 9 نقاط تبرز تقدم مؤشرات حقوق الإنسان بمصر بالمؤتمر الدولى للتنمية المستدامة

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حدد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤشرات تقدم أوضاع حقوق الإنسان بالبرلمان، فى 9 نقاط محددة، وذلك خلال كلمته فى المؤتمر الدولى حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، وموضوعه المحدد "موائمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة".
 1- المشاركة السياسية للمرأة: بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15% لأول مرة فى تاريخ ، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 30% وأقر الدستور بعد تعديلاته الاخيرة حق المرأة فى الحصول على 25% من المقاعد.2- المشاركة السياسية...

الموجز

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