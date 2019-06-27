أخبار عاجلة

محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

Google+ Print
الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

الرياض ـ مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، بالسعودية عن مناقصتها الثالثة لعام 2019م، لاستيراد 715 ألف طن من القمح، للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني 2019م.

وقال محافظ المؤسسة، أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان من المؤسسة اليوم الخميس، إن الكمية موزعة على 12 باخرة بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأوضح الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قبل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب ، يوم الاثنين الماضي، عن إتمام إجراءات ترسية الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام لشراء 900 ألف طن.

ترشيحات:

الطيران المدني السعودية تطلق المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية

أمير الشرقية يطلق مشاريع تنموية بـ4 مليارات ريال بحفر الباطن

"هيونداي" الكورية تتفق مع أرامكو لتوريد النفط لمدة 20 عاماً

وزارة الاتصالات: مطار نيوم الأول بتقنية الجيل الخامس في المنطقة

بـ2.7 مليار ريال..المالية السعودية تُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية

اليوم..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة