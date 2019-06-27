الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

الرياض ـ مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، بالسعودية عن مناقصتها الثالثة لعام 2019م، لاستيراد 715 ألف طن من القمح، للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني 2019م.

وقال محافظ المؤسسة، أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان من المؤسسة اليوم الخميس، إن الكمية موزعة على 12 باخرة بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأوضح الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قبل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، يوم الاثنين الماضي، عن إتمام إجراءات ترسية الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام لشراء 900 ألف طن.

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