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تعاون بين الوطنية للكهرباء السعودية وأكواباور و"سي.إي.تي.الصينية" بالربط الكهربائي

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تعاون بين الوطنية للكهرباء السعودية وأكواباور و"سي.إي.تي.الصينية" بالربط الكهربائي تعاون بين الوطنية للكهرباء السعودية وأكواباور و"سي.إي.تي.الصينية" بالربط الكهربائي

الرياض- مباشر: قالت الشركة للكهرباء، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية، بين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وشركة سي إي تي "CET" الصينية وشركة "أكوا باور"، برعاية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن شركة سي إي تي (CET) تعتبر شركة تابعة ومملوكة بالكامل ومنفذة للأعمال التجارية الدولية الخاصة بالشركة الوطنية الصينية لنقل الكهرباء (SGCC) والتي تعد من أضخم الشركات العالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تضافر جهود الجهات الثلاث والتعاون معاً لدراسة فرص التعاون والاستثمار في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والدول المجاورة، وتحليلها، علاوة على مشاريع الكهرباء المستقبلية في المملكة وخارجها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة بين الأطراف تهتم بالاستثمار في مجالات مشاريع الربط الكهربائي وبناء الشبكات.

وقع المذكرة من جانب الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة ليث البسام، فيما مثّل شركة "CET" الصينية رئيس الشركة جيا تشي تشيانغ، ووقع من جانب أكوا باور، رئيس مجلس الإدارة محمد أبو نيان، بحضور لفيف من القيادات والمسؤولين التنفيذيين من الأطراف المعنية.

مباشر (اقتصاد)

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