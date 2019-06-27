خطة النواب تحدد خطوات تحقيق الشفافية فى الموازنة منها استطلاع رأى المواطنين

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وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 توصيات فى تقرير لها من أجل شفافية الموازنة العامة للدولة، وتمثلت تلك التوصيات فى:-

1- استكمال الاجراءات اللازمة لقرار وزير المالية 574 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى لاستكمال مقوماته التشريعية، وذلك بعرض القرار على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعمالا لنص المادة التاسعة من قانون الخدمة العامة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

2- نشر ثقافة المالية العامة وبالأخص الموازنة بين كافة فئات المجتمع وما بين قيادات العمل بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير...