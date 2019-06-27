خسائر حادة بالأصول المشفرة.. والليتكوين تتراجع 12%

من: سالي إسماعيل

مباشر: ضربت الخسائر القوية الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيادة الليتكوين التي فقدت أكثر من 12 بالمائة من قيمتها في غضون 24 ساعة.

ويأتي الهبوط الحاد في سوق العملات الإلكترونية بعد موجة مكاسب قوية في الأيام الماضية لكن على الرغم من ذلك لا تزال البيتكوين أعلى مستوى 12 ألف دولار.

وبحلول الساعة 8:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2.8 بالمائة مسجلة 12250.7 دولار بعدما كسرت حاجز الـ12 ألف دولار في تعاملات أمس للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية رقم واحد حول العالم إلى 217.85 مليار دولار.

لكن مع ذلك لا تزال البيتكوين تشهد مكاسب تتجاوز 200 بالمائة خلال أول 6 أشهر في العام الحالي.

كما تراجعت عملة الإيثريوم بنسبة 3.4 بالمائة مسجلة 320.9 دولار لكنها حلت في المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 34.23 مليار دولار.

وسجلت عملة الريبل خسائر 9.4 بالمائة لتهبط إلى 0.4301 دولار بقيمة سوقية قدرها 18.31 مليار دولار لتحل في المركز الثالث.

أما عملة البيتكوين كاش فشهدت انخفاضاً بنحو 7.4 بالمائة مسجلة 454.5 دولار لتشغل الترتيب الرابع بقيمة سوقية بلغت 8.12 مليار دولار.

وبالنسبة لعملة الليتكوين فكانت الخاسر الأكبر في قائمة الخمسة الكبار، لتسجل هبوطاً بنحو 12.6 بالمائة إلى 117.98 دولار بقيمة سوقية 7.36 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية بلغت 346.56 مليار دولار بعدما كانت تسجل 361.81 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.