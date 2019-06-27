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ولي العهد السعودي يُغادر كوريا

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ولي العهد السعودي يُغادر كوريا ولي العهد السعودي يُغادر كوريا

الرياض- مباشر: غادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جمهورية كوريا عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري مون جاي إن.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو، وفقا لوكالة الأنباء - واس.

وكان في وداع، سفير العاهل السعودي لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وأفاد الديوان الملكي، إن الأمير محمد بن سلمان سيرأس بعد ذلك وفد المملكة السعودية في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي ستعقد في اليابان، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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