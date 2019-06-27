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الإيجابية تغلب على أسهم التأمين بالسوق السعودي..والقطاع يتصدر المكاسب

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من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: غلبت الإيجابية على أداء أسهم التأمين بالسوق السعودي، خلال جلسة اليوم الخميس، تزامنا مع اتجاه شركتي "جزيرة تكافل" وسوليدرتي ، للاندماج.

وارتفع 25 سهما ضمن قطاع التأمين، بحلول 11:25 بتوقيت السعودية، ومقابل 7 أسهم فقط جاءت باللون الأحمر.

وأعلنت كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، صباح اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على دراسة الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم، لتقوم الجزيرة تكافل بإصدار أسهم جديدة لمساهمي سوليدرتي السعودية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

وسجل سهم "سوليدرتي تكافل" ارتفاعا نسبته 3.7 بالمائة، في هذه الأثناء، وهي ثاني أعلى الارتفاعات على مستوى القطاع، بعد سهم "بوبا" الذي تصدر المكاسب بارتفاع نسبته 4.35 بالمائة.

أما سهم "جزيرة تكافل"، فقد صعد 3.05 بالمائة، حل بها بالمركز الثالث في الارتفاعات، على مستوى أسهم القطاع.

وتصدر قطاع التأمين، مكاسب سوق الأسهم السعودية، في تلك اللحظات، بعد صعوده 1.8 بالمائة، تعادل 74.7 نقطة.

وجاء المؤشر العام للسوق، متراجعا 0.95 بالمائة، بمكاسب بلغت 82.6 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,769.7 نقطة، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي.

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