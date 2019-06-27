عمرو وردة يعتذر... واتحاد الكرة المصري يحسم مصيره (فيديو)

وجاء اعتذار وردة عبر مقطع مصور قصير اعتذر خلاله لجميع المصريين، والجهاز الفني للمنتخب وزملائه وأهله.

وقال وردة في اعتذاره: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

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وقرر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى 19 يوليو/تموز المقبل، وبالفعل لعب المنتخب المصري مباراته الثانية في البطولة أمس أمام الكونغو الديمقراطية وانتهى بفوز مصر بهدفين نظيفين.

وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، في تصريح لموقع "يلا كورة" الرياضي، أن عمرو وردة تم استبعاده من معسكر المنتخب بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري للفريق.

لافتا إلى أن القرار جاء بهدف الحفاظ على حالة الانضباط والإلتزام والتركيز في معسكر المنتخب المصري الحالي.

وجاء قرار استبعاد عمرو وردة عقب أزمة التحرش الجنسي أو ما أطلقت عليه وسائل الإعلام "فتاة السوشيال ميديا".

وصباح اليوم الخميس، أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن قيام محمد صلاح وأحمد المحمدي ثنائي المنتخب الوطني بعقد جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عقب مباراة الكونغو الديمقراطية.

وكتب صلاح تغريدة على حسابه على "تويتر" دعا فيها للعفو عن عمرو وردة وكتب: "علينا أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والإبعاد ليس حلا".

​وقال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت"، إن صلاح والمحمدي طالبوا هاني أبو ريدة بالعفو عن عمرو وردة بعد قرار استبعاده من المنتخب المصري.

وكشف شوبير أنه "عقدت جلسة بين صلاح والمحمدي بحضور أبو ريدة وكرم كردي وجميع أعضاء الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، وطالب اللاعبين بفرصة أخيرة لوردة".

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وتابع: "أبو ريدة قرر الاستمرار في الفندق على أن يتم عقد جلسة أخرى مع اللاعبين صباح اليوم من أجل حسم موقف اللاعب".

و كشف عن أربعة احتمالات بعد جلسة اليوم، إما أن يتمسك رئيس الاتحاد المصري بموقفه ويستبعد اللاعب من قائمة المنتخب رسميًا، أو أن يعود اللاعب على أن يكون مشاركته مع المنتخب في يد الجهاز الفني، لافتا إلى أن هذا القرار هو الأقرب.

وأضاف شوبير إلى أن الاحتمال الثالث أن يعود وردة بعد الاعتذار ويقدم الدليل بأن الفيديو الذي انتشر مفبرك، والاحتمال الرابع والأخير أن يعود اللاعب للمعسكر دون أن يتدرب مع اللاعبين.

وكشف مسؤول في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، لموقع "اليوم السابع" أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الإفريقي باستبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب، وهو ما يعني عودة اللاعب إلى معسكر المنتخب مرة أخرى.