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الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً أمام العملات الرئيسية

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الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً أمام العملات الرئيسية الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً أمام العملات الرئيسية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب قمة العشرين وفي انتظار الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

ويأتي الصعود في قيمة العملة الأمريكية بالتزامن مع تراجع التوترات قبيل مجموعة دول العشرين المقرر أن تبدأ غداً الجمعة وتستمر حتى يوم السبت وسط آمال قوية بإحراز تقدماً في الأوضاع التجارية.

ويركز المستثمرون على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد سيقوم بإبرام صفقة مع نظيره الصين شي جين بينغ من عدمه على هامش قمة العشرين.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات هامة تتعلق بالوضع الاقتصادي لأكبر حول العالم في وقت لاحق من اليوم، يأتي في مقدمتها القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول من هذا العام، بعد خفضها بالتقديرات الثانية.

كما من المقرر الإعلان عن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وكذلك مبيعات المنازل قيد الانتظار.

وفي الفترة الماضية وحتى مطلع هذا الأسبوع، كان الدولار الأمريكي تعرض لضربة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو 6 أشهر على خلفية النظرة الحذرة من الفيدرالي لكنه تعافي قليلاً مع تعليقات جيروم باول التي أضافت عدم يقين حول مسألة خفض الفائدة بالاجتماع المقبل.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1366 دولار.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 108 ين، لكنه زاد بنسبة هامشية 0.09 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2679 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولارالأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد زيادة تتجاوز 0.1 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 0.9794 فرنك.

وخلال نفس الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصل إلى 96.267.

مباشر (اقتصاد)

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