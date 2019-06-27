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الطيران المدني السعودية تطلق المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية

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الرياض – مباشر: أطلقت هيئة الطيران المدني المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة، بالتعاون مع منصة "مراس".

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، إن المرحلة شملت 6 تراخيص، وتقلصت مدة إصدارها من 60 يوماً إلى 15 يوماً.

وشملت التراخيص النقل الجوي للبضائع للمواعيد المحددة وغير المحددة، وترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، والترخيص للتأجير التشغيلي للطائرات.

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