أمير الشرقية يطلق مشاريع تنموية بـ4 مليارات ريال بحفر الباطن

الرياض – مباشر: أطلق أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، مشاريعا تنموية بقيمة 4 مليارات ريال بمحافظة حفر الباطن، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة.

وقال محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المشاريع التنموية لمحافظة حفر الباطن المزمع إطلاقها أو وضع حجر الأساس لها هذا العام تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال.

وأضاف الأمير منصور بن محمد، أن المشاريع شملت تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول، واستكمال سفلتت الطرق، وإنشاء الحدائق العامة لزيادة الرقعة الخضراء، وتنفيذ البنية التحتية لمباني الكليات الجامعية وخدماتها، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب افتتاح بعض مرافق الشؤون الصحية والمدارس التعليمية والمباني الحكومية.

وأوضح الأمير منصور، أن المحافظة ستكون على موعد لإطلاق مشاريع نوعية في المستقبل القريب؛ المتمثلة في مشروع الطريق الدائري لوزارة النقل، ومشروع تطوير مطار حفر الباطن بالقيصومة، ليصبح مطارا إقليميا ووصولا إلى استكمال مشاريع شركة المياه الوطنية من شبكات وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المدينة الصناعية.

وأشار، أن العمل يجري على دراسة مشروعي تطوير المنطقة المركزية ووادي فليج من قبل الأمانة وبالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ومشروع المدينة الطبية، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي في المحافظة في جلب مشاريع الخدمات اللوجستية واعتمادها موقعا لوجستيا.

ومن جانبه، قال وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير، إن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد بالمنطقة يؤكد الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك وجميع القطاعات في المنفذ من القيادة للوصول إلى إيجاد منافذ برية تليق بسمعة ومكانة المملكة.

وأضاف ماجد بن صالح المرزم، أنها تعزز من اقتصاديات المملكة وتدعم رؤية 2030 لتصبح منصة لوجستية عالمية.

وأكد، أن متابعة إنجاز المشروع الكبير لمنفذ الرقعي الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين، وسيمثل داعما مهما لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة الكويت من خلال توفير كافة السبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

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