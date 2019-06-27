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النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك

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النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتمحو بعضاً من مكاسب الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك.

وخيّم اللون الأحمر على تعاملات الذهب الأسود اليوم وسط انتظار الأسواق نتائج قمة مجموعة الدول العشرين المزمع عقدها يومي الجمعة والسبت في اليابان التي قد تخرج بالتوصل إلى صفقة تجارية أو مزيد من المشاحنات.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأعضاء من خارجها في مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة مستويات الإنتاج النفطي وخفضها من أجل دعم الأسعار.

ومن المفترض أن تنتهي اتفاقية خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر بنهاية يونيو/حريزان الجاري.

وكانت أسعار النفط صعدت بنحو 3 بالمائة في جلسة أمس كما وصلت لأعلى مستوياتها في نحو شهر مدفوعة ببيانات حكومية تشير إلى هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية.

وبحسب البيانات، فإن إنتاج النفط الأمريكي يواصل الابتعاد عن القمة القياسية المسجلة في أواخر الشهر الماضي كما وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي.

وبحلول الساعة 7:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة ليهبط إلى 59.15 دولار للبرميل.

وفي نفس التوقيت، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة مسجلاً 66.20 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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