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المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى

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المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم "تداول" ارتفاعه في مستهل جلسة اليوم الخميس، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى، وجاء السوق الموازي بدون تغيير.

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.89 بالمائة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، مضيفاً 77.45 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 8,764.53 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 13.47 مليون سهم، بلغت قيمتها 353.58 مليون ريال من خلال 13.83 ألف صفقة.

وجاءت جميع القطاعات، باللون الأخضر في هذه الأثناء، باستثناء قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والأدوية استقرا دون تغيير.

وتصدر "البنوك" المكاسب، بارتفاع نسبته 1.45 بالمائة، وصعد قطاع الاتصالات 0.36 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 0.31 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "العربي" المكاسب بارتفاع نسبته 6.82 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "أسيج"، الذي هبط 1.11 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد جاء مستقراً دون تغيير عند مستوى 3,566 نقطة، في ظل استقرار جميع الأسهم.

وأنهى المؤشر للسوق السعودي تعاملات أمس الأربعاء باللون الأخضر، وسط ارتفاع أغب القطاعات، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع.

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