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درون" تقتحم مجال إسرائيل الجوي من لبنان

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درون" تقتحم مجال إسرائيل الجوي من لبنان درون" تقتحم مجال إسرائيل الجوي من لبنان

جي بي سي نيوز:- قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه رصد دخول طائرة بدون طيار "درون" مجال إسرائيل الجوي، موضحا أنها قادمة من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي" ، وفق "سكاي نيوز" 

وأضاف الجيش، أن الطائرة "عادت إلى لبنان، حيث كانت تحت متابعة القوات"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وسبق أن شهد المجالان الجويان اللبناني والإسرائيلي خروقات مشابهة، ففي عدة مناسبات اتهمت إسرائيل إيران بإرسال طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي، من سورياالمجاورة.

وفي فبراير 2018، أسقطت إسرائيل ما قيل إنها طائرة بدون طيار إيرانية مسلحة.

والعام الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني، وحلقت فوق مدينة جونيه الساحلية، ثم توجهت شرقا باتجاه مدينة بعلبك قرب الحدود السورية.

جي بي سي نيوز

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