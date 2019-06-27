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وكالة: مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف التشغيل بماليزيا

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وكالة: مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف التشغيل بماليزيا وكالة: مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف التشغيل بماليزيا

الرياض- مباشر: توقعت ثلاثة مصادر مطلعة أن تستأنف بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو ، تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو/ تموز، وفقاً لرويترز.

يتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وأوقفت المصفاة التشغيل التجريبي في أبريل/ نيسان لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، بعدما نشب حريق في وحدة لإزالة الكبريت.

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