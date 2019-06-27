"هيونداي" الكورية تتفق مع أرامكو لتوريد النفط لمدة 20 عاماً

الرياض – مباشر: وقعت شركت هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية مدته 20 عاماً لتوريد النفط الخام.

وقالت "هيونداي"؛ وفقاً لرويترز، إنه بموجب الاتفاق ستورد أرامكو إليها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام على أساس سنوي.

وأضافت الشركة، أنها وقعت اتفاقاً آخر لتوريد الخام مع الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

وأوضحت الشركة الكورية، أنه من المقرر أن تشتري 100 ألف برميل يومياً من الخام غير السعودي سنوياً من أرامكو للتجارة لمدة 20 عاماً.

ووقعت شركة أرامكو السعودية، يوم الأربعاء، 12 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية.

ووقعت الشركة، مذكرة تفاهم مع شركة إس - أويل للتعاون في تأسيس مشروع وحدة التكسير بالبخار وإنتاج مشتقات الأوليفينات بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار بحلول عام 2024.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء الثلاثاء الماضي، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، قبل التوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.

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