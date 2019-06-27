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وزارة الاتصالات: مطار نيوم الأول بتقنية الجيل الخامس في المنطقة

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وزارة الاتصالات: مطار نيوم الأول بتقنية الجيل الخامس في المنطقة وزارة الاتصالات: مطار نيوم الأول بتقنية الجيل الخامس في المنطقة

الرياض ـ مباشر: قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، إن مطار خليج نيوم، الذي تم افتتاحه الثلاثاء الماضي، هو أول مطار بتقنية الجيل الخامس 5G في المنطقة.

وأضافت الوزارة ، عبر حسابها الرسمي، على "تويتر"، اليوم الخميس، أن المطار يحتوي على قاعدة ممكنة لتطبيق التقنيات الحديثة، ويتميز بسرعة عالية من الإنترنت.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة "شرما" بشمال المملكة.

وقالت الهيئة إن مطار خليج نيوم سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

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