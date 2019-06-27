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"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج

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"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج "جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج

الرياض ـ مباشر: أعلنت كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وقالت الشركتان، في بيانين على "تداول" اليوم الخميس، إنهما سيقومان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الإندماج سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم بحيث تقوم الجزيرة تكافل بإصدار أسهم جديدة لمساهمي سوليدرتي مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق.

ويتم احتساب نسبة التبادل ما بين الشركتين باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، بحسب تاريخ يتفق عليه الطرفان.

وقامت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) مستشارا ماليا لها في عملية الاندماج المقترحة.

وعينت شركة الجزيرة تكافل تعاوني شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، مستشارا ماليا لها في عملية الاندماج.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء الربع الأول من عام 2020، أيهما أسبق.

ونوهت الشركتان إلى أن عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، والحصول على الموافقات النظامية.

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