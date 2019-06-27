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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع آمال إحراز تقدماً بالمحادثات التجارية

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع آمال إحراز تقدماً بالمحادثات التجارية الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع آمال إحراز تقدماً بالمحادثات التجارية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليربح نيكي حوالي 250 نقطة مع آمال إحراز تقدماً في المحادثات التجارية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى قمة مجموعة دول العشرين والتي من المقرر أن تعقد يومي الجمعة والسبت في أوساكا اليابانية وسط ترقب لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وبشكل عام، فإن الثقة لدى المستثمرين تحسنت، لتحل الأسهم الدورية وأسهم الشركات ذات التعرض الكبير للصين في المنطقة الإيجابية قبيل اجتماع ترامب وشي المرتقب.

وكان الرئيس الأمريكي صرح بالأمس بأن إبرام اتفاق تجاري مع االصين عطلة هذا الأسبوع أمر ممكن كما أشار وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى أن 90 بالمائة من الصفقة قد اكتمل.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن مبيعات التجزية في اليابان ارتفعت بنسبة 1.2 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي بما يتماشى مع توقعات المحللين كما أنها أسرع وتيرة نمو هذا العام.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يوازي 251 نقطة تقريباً ليصل إلى 21338.2 نقطة عند الإغلاق.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فشهد زيادة بأكثر من 1.2 بالمائة مسجلاً 1553.3 نقطة.

وبحلول الساعة 6:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 108.07 ين.

مباشر (اقتصاد)

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