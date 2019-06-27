"إكسترا" توقع عقد مرابحة لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة

الرياض – مباشر: وقعت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عقد مرابحة مع مصرف الراجحي؛ لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، بقيمة إجمالية 166 مليون ريال.

وقالت "إكسترا"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي كأول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، وأول عملية بيع لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول في المملكة.

وأضافت الشركة، أن ذلك يعكس مدى نجاحها في إدارتها لمحفظة البيع بالتقسيط في شتى النواحي؛ كجودة عملاء المحفظة وإدارة مخاطر المحفظة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق نسب جيدة للقروض المتأخرة والمتعثرة والتي وصلت إلى أقل من 10 بالمائة و3 بالمائة على التوالي من إجمالي حجم المحفظة، والبالغ قيمتها 377 مليون بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

ولفتت "إكسترا"، إلى أن عملية البيع ستساهم في توفير مصادر متنوعة للتمويل، وأيضا تحسين النسب المالية للميزانية العمومية للشركة، مما سيكون له الأثر على تحسن التصنيف الائتماني للشركة في المستقبل بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة.

وأكدت الشركة، على أنها ستقوم باستبعاد الذمم المدينة الخاضعة لعملية البيع واستخدام المبالغ الناتجة عن تلك المعاملة في تخفيض مديونيات الشركة لدى البنوك، وبذلك ستحصل على تدفقات نقدية فورية بقيمة 160 مليون ريال، في مقابل عقد البيع البالغ 166 مليون ريال.

وأشارت، إلى أن إجمالي الأثر المالي على الربحية في الفترات القادمة يكون بقيمة 12.1 مليون ريال، متضمنة مخصص تحوطي بقيمة 10 مليون ريال.

وكشفت الشركة، عن الأثر المالية الناتج عن هذا الإجراء، متوقعة ارتفاع أرباح الربع الثاني 2019 بقيمة 17.2 مليون ريال، وتراجعها في الربع الثالث بقيمة 10.1 مليون ريال، وبقيمة 7.6 مليون ريال بالربع الرابع، لتتراجع أرباح العام 2020 بقيمة 11.7 مليون ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع نسبته 0.59 بالمائة، لمستوى 67 ريالا.

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